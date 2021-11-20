Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая спустя 15 лет после работы с ней
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Об этом сообщается на сайте Уругвайской футбольной ассоциации.
Он руководил командой более 15 лет — c февраля 2006 года. До этого он тренировал сборную с 1988 по 1990 год. Всего на посту наставника национальной команды Табарес провёл 234 матча. В 2010 году Уругвай под его руководством дошёл до полуфинала чемпионата мира, а в 2011-м выиграл Кубок Америки.
Недавно Уругвай крупно проиграл Боливии (0:3). Это поражение стало четвёртым подряд. В турнирной таблице квалификации ЧМ-2022 команда занимает лишь седьмое место.
Ранее сообщалось, что «Химки» объявили о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера.