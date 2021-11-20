«Монако» без Головина сыграл вничью с «Лиллем»

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«Монако» ушёл от поражения в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лиллем».
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Лиллем»
  • Reuters
  • © Eric Gaillard

Игра, которая прошла на поле стадиона «Луи II», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Лилля» дубль оформил Джонатан Дэвид (5-я и 9-я минуты). У монегасков отличились Крепин Дьятта (41-я) и Виссам Бен-Йеддер (83-я).

Защитник «Монако» Страхиня Павлович был удалён с поля на 78-й минуте игры. Российский полузащитник команды с берега Лигурийского моря Александр Головин пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек.

«Монако» (19 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лилль» (17) идёт на 12-й позиции. Лидирует в чемпионате ПСЖ (34).

Ранее сообщалось, что Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в Лиге 1.

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