Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в Лиге 1

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче 14-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Лиллем».
Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в Лиге 1
  • globallookpress.com
  • © Norbert Scanella

Об этом свидетельствует заявка монегасков на матч, опубликованная на сайте клуба.

Причины отсутствия 25-летнего россиянина в заявке неизвестны — о какой-либо травме или других проблемах со здоровьем у Головина не сообщалось.

В текущем сезоне Александр провёл 16 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил три мяча и трижды ассистировал партнёрам.

Встреча между «Монако» и «Лиллем» состоится 19 ноября.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру Головина в матчах за национальную команду.

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