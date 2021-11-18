Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в Лиге 1
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Об этом свидетельствует заявка монегасков на матч, опубликованная на сайте клуба.
Причины отсутствия 25-летнего россиянина в заявке неизвестны — о какой-либо травме или других проблемах со здоровьем у Головина не сообщалось.
В текущем сезоне Александр провёл 16 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил три мяча и трижды ассистировал партнёрам.
Встреча между «Монако» и «Лиллем» состоится 19 ноября.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру Головина в матчах за национальную команду.