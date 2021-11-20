«Бавария» уступила «Аугсбургу» в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» на выезде потерпела поражение от «Аугсбурга» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» уступила «Аугсбургу» в матче Бундеслиги
  • Reuters
  • © Andreas Gebert

Игра, которая прошла на поле стадиона «WWK Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу «фуггеров».

Мячи забили Мадс Педерсен (23-я минута), Андре Хан (35-я), Роберт Левандовски (38-я).

Мюнхенский клуб потерпел второе поражение в сезоне-2021/22.

«Бавария» (28 очков) лидирует в Бундеслиге. «Аугсбург» (12 очков) поднялся на 15-е место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что экс-футболиста «Шальке» и его жену приговорили к тюремному сроку за инсценировку смерти.

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