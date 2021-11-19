Козловский: у нас будет своя собственная история на Олимпиаде
- РИА Новости
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«Мы пока не выступали на Олимпийских играх, и я искренне верю и надеюсь, что у нас будет своя собственная история на этом особенном для каждого турнире», — цитирует «Спорт-Экспресс» Козловского.
Бойкова выразила надежду, что они попадут на Олимпиаду в ближайшем будущем.
«Мне безумно понравились Олимпийские игры, которые проводились у нас в России в Сочи в 2014 году. Мне тогда запомнились и короткая, и произвольная программы Максима Транькова и Татьяны Волосожар», — добавила 19-летняя фигуристка.
Олимпиада-2022 пройдёт 4—20 февраля в Пекине.
Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на Гран-при Франции.