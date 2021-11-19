Козловский: у нас будет своя собственная история на Олимпиаде

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, что мечтает принять участие в зимних Олимпийских играх.

«Мы пока не выступали на Олимпийских играх, и я искренне верю и надеюсь, что у нас будет своя собственная история на этом особенном для каждого турнире», — цитирует «Спорт-Экспресс» Козловского.

Бойкова выразила надежду, что они попадут на Олимпиаду в ближайшем будущем.

«Мне безумно понравились Олимпийские игры, которые проводились у нас в России в Сочи в 2014 году. Мне тогда запомнились и короткая, и произвольная программы Максима Транькова и Татьяны Волосожар», — добавила 19-летняя фигуристка.

Олимпиада-2022 пройдёт 4—20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на Гран-при Франции.