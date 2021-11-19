Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на Гран-при Франции
- Reuters
Чемпионы Европы 2020 года и бронзовые призёры мирового первенства 2021-го получили от судей за свой прокат 77,17.
Второе место заняли их соотечественники Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02). Тройку лучших замкнули канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (71,84).
Произвольную программу спортсмены представят 20 ноября.
Ранее сообщалось, что Екатерина Гейниш и Илья Миронов победили в соревнованиях спортивных пар в короткой программе на этапе Кубка России в Перми.