Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на Гран-при Франции

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

Чемпионы Европы 2020 года и бронзовые призёры мирового первенства 2021-го получили от судей за свой прокат 77,17.

Второе место заняли их соотечественники Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02). Тройку лучших замкнули канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (71,84).

Произвольную программу спортсмены представят 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Екатерина Гейниш и Илья Миронов победили в соревнованиях спортивных пар в короткой программе на этапе Кубка России в Перми.