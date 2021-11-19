Семак: «Мальмё» будет стараться крупно переиграть «Зенит»

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Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Сергей Семак оценил шансы команды с берегов Невы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё».
Семак: «Мальмё» будет стараться крупно переиграть «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency

«Для нас каждый матч главный. Понятно, что нам будет непросто. Выездные игры всегда достаточно сложные. Они попытаются показать всё, на что способны, добиться победы, желательно крупной, чтобы пройти дальше», — цитирует Семака «РИА Новости».

«Зенит» сыграет на выезде с «Мальмё» в пятом туре 23 ноября. Питерский клуб (три очка) занимает третье место в группе Н. «Мальмё» (0) идёт на четвёртой позиции. «Ювентус» (12) лидирует в группе. На второй позиции расположился «Челси» (9).

Ранее защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выразил надежду, что российские и украинские команды смогут снова играть друг с другом.

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