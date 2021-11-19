Ракицкий надеется, что российские и украинские команды снова смогут играть между собой

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий выразил надежду, что российские и украинские команды смогут снова играть друг с другом.

«Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально», — цитирует Ракицкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ракицкий перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в 2019 году, после чего перестал вызываться в сборную Украины. С тех пор он провёл за сине-бело-голубых 102 матча, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.

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