Ракицкий осудил сборную России за страх перед футболистами Хорватии

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:1).
Ракицкий осудил сборную России за страх перед футболистами Хорватии
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«Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему. Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере. А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала», — цитирует Ракицкого «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу Хорватии. По итогам матча Россия лишилась шанса на прямой выход в финальную часть ЧМ-2022. Таким образом, национальная команда сыграет в стыках в марте 2022 года.

Ранее Шварц прокомментировал готовность Захаряна и Варелы к матчу с «Арсеналом».

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