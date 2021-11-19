Россия выиграла пять медалей в первый день ЧМ по прыжкам на батуте

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Сборная России завоевала две золотые медали в первый день чемпионата мира по прыжкам на батуте 2021 года в Баку.
Россия выиграла пять медалей в первый день ЧМ по прыжкам на батуте
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Алексей Светлишников, Вадим Афанасьев, Александр Лисицын и Максим Рябиков выиграли командные соревнования в прыжках на акробатической дорожке.

Александр Одинцов, Василий Макарский, Михаил Заломин и Михаил Юрьев взяли золото в командных соревнованиях в двойном мини-трампе.

В этой же дисциплине Дана Садкова, Дарья Неспанова, Александра Бонарцева и Алина Кузнецова стали серебряными призёрками.

Михаил Мельник, Никита Федоренко, Дмитрий Ушаков и Кирилл Пантелеев завоевали бронзу в командных соревнованиях по прыжкам на батуте. У женщин Ирина Кундиус, Мария Михайлова, Яна Лебедева и Анна Корнецкая также заняли третье место.

Ранее сообщалось, что олимпийский призёр в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков принял решение продолжить карьеру.

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