Россия выиграла пять медалей в первый день ЧМ по прыжкам на батуте

Сборная России завоевала две золотые медали в первый день чемпионата мира по прыжкам на батуте 2021 года в Баку.

Алексей Светлишников, Вадим Афанасьев, Александр Лисицын и Максим Рябиков выиграли командные соревнования в прыжках на акробатической дорожке.

Александр Одинцов, Василий Макарский, Михаил Заломин и Михаил Юрьев взяли золото в командных соревнованиях в двойном мини-трампе.

В этой же дисциплине Дана Садкова, Дарья Неспанова, Александра Бонарцева и Алина Кузнецова стали серебряными призёрками.

Михаил Мельник, Никита Федоренко, Дмитрий Ушаков и Кирилл Пантелеев завоевали бронзу в командных соревнованиях по прыжкам на батуте. У женщин Ирина Кундиус, Мария Михайлова, Яна Лебедева и Анна Корнецкая также заняли третье место.

Ранее сообщалось, что олимпийский призёр в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков принял решение продолжить карьеру.