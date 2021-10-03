Олимпийский призёр в прыжках на батуте Ушаков принял решение продолжить карьеру

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров сообщил, что обладатель серебряной медали Олимпиады 2012 года в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков принял решение продолжить спортивную карьеру.

«Ушаков принял решение продолжить свою карьеру, он является одним из претендентов на участие в чемпионате мира в Баку», — цитирует Макарова ТАСС.

33-летний атлет после Олимпиады 2020 года в Токио заявил, что из-за накопившейся усталости намерен завершить спортивную карьеру. Он был самым возрастным участником мужских соревнований по прыжкам на батуте на Играх в Японии. Россиянин занял на Олимпиаде пятое место.

Состав сборной России для участия в мировом первенстве объявят 3 ноября.

Ранее россиянин Андрей Юдин прокомментировал своё выступление в турнире по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх в Токио.