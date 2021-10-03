Олимпийский призёр в прыжках на батуте Ушаков принял решение продолжить карьеру

Короткая ссылка
Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров сообщил, что обладатель серебряной медали Олимпиады 2012 года в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков принял решение продолжить спортивную карьеру.
Олимпийский призёр в прыжках на батуте Ушаков принял решение продолжить карьеру
  • © AP Photo/Gregory Bull

«Ушаков принял решение продолжить свою карьеру, он является одним из претендентов на участие в чемпионате мира в Баку», — цитирует Макарова ТАСС.

33-летний атлет после Олимпиады 2020 года в Токио заявил, что из-за накопившейся усталости намерен завершить спортивную карьеру. Он был самым возрастным участником мужских соревнований по прыжкам на батуте на Играх в Японии. Россиянин занял на Олимпиаде пятое место.

Состав сборной России для участия в мировом первенстве объявят 3 ноября.

Ранее россиянин Андрей Юдин прокомментировал своё выступление в турнире по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить