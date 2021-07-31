Батутист Юдин: восхищаюсь белорусами, поздравляю чемпиона

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Россиянин Андрей Юдин прокомментировал своё выступление в турнире по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх в Токио.
Батутист Юдин: восхищаюсь белорусами, поздравляю чемпиона
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Нормальный результат для такого выступления, которое я показал. Если бы получилось всё, что умею, то было бы лучше», — сказал Юдин.

Также россиянин поздравил белоруса Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали Олимпийских игр.

«Восхищаюсь белорусами, поздравляю чемпиона. Жалко Гончарова, ставшего четвёртым, но компания очень достойная. Никаких вопросов по судейству не возникало», — сказал он.

В финале олимпийского турнира Юдин занял шестое место. 

Золото завоевал белорус Литвинович. Серебро выиграл китаец Дун Дун. Бронза у Дилана Шмидта из Новой Зеландии. 

Ранее сообщалось, что Ушаков занял пятое место в турнира по прыжкам на батуте на ОИ в Токио.

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