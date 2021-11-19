Алиев рассказал, как справляется с психологическими проблемами
- AP
«Решить психологические проблемы, не участвуя в соревнованиях, практически невозможно. Ведь на старте всплывают важные моменты, а приезжая со старта, ты привозишь багаж проблем, с которыми нужно разобраться до следующего», — цитирует ТАСС Алиева.
По словам 22-летнего фигуриста из Ухты, он не видит смысла сниматься с соревнований, поскольку нужно выступать в любом состоянии и самочувствии.
Вместе с тем Алиев назвал ошибкой отказ от исполнения тройного акселя на французском Гран-при.
«Начал к себе прислушиваться, когда надо было просто идти и делать», — рассказал он.
Алиев (85,05 балла) идёт на пятом месте после короткой программы на Гран-при в Гренобле. Лидирует японец Юма Кагияма (100,64).
Ранее Алёна Косторная объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на Гран-при Франции.