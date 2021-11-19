Алиев рассказал, как справляется с психологическими проблемами

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Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал свой прокат короткой программы на этапе серии Гран-при Франции по фигурному катанию.
Алиев рассказал, как справляется с психологическими проблемами
  • AP

«Решить психологические проблемы, не участвуя в соревнованиях, практически невозможно. Ведь на старте всплывают важные моменты, а приезжая со старта, ты привозишь багаж проблем, с которыми нужно разобраться до следующего», — цитирует ТАСС Алиева.

По словам 22-летнего фигуриста из Ухты, он не видит смысла сниматься с соревнований, поскольку нужно выступать в любом состоянии и самочувствии.

Вместе с тем Алиев назвал ошибкой отказ от исполнения тройного акселя на французском Гран-при.

«Начал к себе прислушиваться, когда надо было просто идти и делать», — рассказал он.

Алиев (85,05 балла) идёт на пятом месте после короткой программы на Гран-при в Гренобле. Лидирует японец Юма Кагияма (100,64). 

Ранее Алёна Косторная объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на Гран-при Франции.

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