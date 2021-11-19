Косторная объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на Гран-при Франции
- AP
«В последний момент, прямо перед выходом, я подъехала к Этери Георгиевне и мне сказали прыгать двойной. Были мысли пойти в тройной, но во время выступления я решила послушать мнение тренеров. Подумала: пусть будет так», — цитирует Косторную «Чемпионат».
В целом же чемпионка Европы осталась довольна прокатом, но отметила не очень хорошее исполнение дорожки.
«Конечно, ещё есть куда стремиться, есть что совершенствовать, но из данного контента я выжила практически максимум. Это не может не радовать», — добавила Косторная.
Косторная занимает после короткой программы второе место (76,44).
Лидирует после короткой программы на Гран-при Франции Анна Щербакова. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. А тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил новые короткие программы Щербаковой и Косторной.