Косторная объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на Гран-при Франции

Российская фигуристка Алёна Косторная объяснила, почему не исполняла тройной аксель в короткой программе этапа серии Гран-при во французском Гренобле.

«В последний момент, прямо перед выходом, я подъехала к Этери Георгиевне и мне сказали прыгать двойной. Были мысли пойти в тройной, но во время выступления я решила послушать мнение тренеров. Подумала: пусть будет так», — цитирует Косторную «Чемпионат».

В целом же чемпионка Европы осталась довольна прокатом, но отметила не очень хорошее исполнение дорожки.

«Конечно, ещё есть куда стремиться, есть что совершенствовать, но из данного контента я выжила практически максимум. Это не может не радовать», — добавила Косторная.

Косторная занимает после короткой программы второе место (76,44).

Лидирует после короткой программы на Гран-при Франции Анна Щербакова. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. А тройку лучших замыкает ещё одна россиянка — Ксения Синицына (69,89).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил новые короткие программы Щербаковой и Косторной.