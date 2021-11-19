Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России опустилась с 33-го на 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
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Обновлённый рейтинг опубликован на сайте ФИФА.

Обогнала же национальную команду Южная Корея.

В ноябре россияне разгромили Кипр (6:0) и уступили Хорватии (0:1). В активе отечественной сборной 1493,42 очка.

Лидером рейтинга является Бельгия (1828,45), второе место занимает Бразилия (1826,35), а тройку лучших замыкает Франция (1786,15).

Ранее полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов назвал автогол защитника Фёдора Кудряшова в матче с Хорватией ошибкой всей команды.

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