Глебов назвал автогол Кудряшова в матче России с Хорватией ошибкой всей команды

Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов прокомментировал автогол защитника национальной команды Фёдора Кудряшова в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более буквально за несколько секунд до этого Фёдор получил повреждение», — цитирует Глебова Sport24.

По его словам, никто из команды не мог заранее предположить, что у Кудряшова начнёт сводить ногу. В раздевалке же Глебов просто похлопал по плечу партнёра по команде, так как не было смысла что-то говорить в тот момент.

«Что ни скажи, человек всё равно будет переживать, думать о своём. Не знаю никого, кто бы ни ошибался: слесарь, сантехник, электрик — все допускают промахи. Просто футбол — массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова. Он понимает, что произошло», — добавил Глебов.

Сборная России проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство. Фёдор Кудряшов на 81-й минуте игры срезал мяч в свои ворота. Таким образом, Россия заняла второе место в отборочной группе и вышла в стыковые матчи.

Ранее Глебов признался, что не осознавал происходящее вокруг себя в концовке матча с Хорватией.