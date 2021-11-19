Глебов — о матче с Хорватией: на 90-й минуте не понимал, что происходит

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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал атмосферу на стадионе в Сплите во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).
Глебов — о матче с Хорватией: на 90-й минуте не понимал, что происходит
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«Когда сел на скамейку в начале игры, то услышал поддержку болельщиков. На 90-й минуте будто попал в пещеру — вообще не понимал, что происходит. Атмосфера была крутая. Единственное, что осознавал, выходя на поле, — что нужно любой ценой додержать на характере счёт, но уже через четыре минуты пропустили», — цитирует Глебова Spоrt24.

Также полузащитник отметил, что большое количество болельщиков, поддерживавших сборную Хорватии, не смутило российских футболистов.

Сборная России проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство. Фёдор Кудряшов на 81-й минуте игры срезал мяч в свои ворота.

Ранее Ракицкий осудил сборную России за страх перед футболистами Хорватии.

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