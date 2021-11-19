Валуев: если сравнивать нас с Европой, то в России действительно нет футбола

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая заявила, что в России нет футбола.

«Слова Тарасовой про отсутствие футбола в России? В каком-то смысле я с ней согласен. Татьяна Анатольевна имеет полнейшее право так говорить. Она педагог с огромнейшим стажем, великий тренер. Тем более если мы начнём сравнивать наш футбол с европейским, то точно можем сказать, что у нас футбола нет», — цитирует Валуева Sport24.

Он отметил, что в России неоправданно завышенные цены и зарплаты футболистов, а также имеются проблемы в подходе к воспитанию игроков и в детско-юношеском футболе в целом, чего нельзя сказать о Европе.

Тарасова заявила, что в России нет футбола, до и после отборочного матча чемпионата мира 2022 года между отечественной национальной командой и сборной Хорватии (0:1).

Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников, известный болельщик московского «Спартака», прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.