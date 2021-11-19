Кафельников — о возможном уходе Карпина: мы должны уважать решение тренера

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников, известный болельщик московского «Спартака», прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.
Кафельников — о возможном уходе Карпина: мы должны уважать решение тренера
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«Мы должны решение тренера уважать и не можем его обсуждать, осуждать. Это его личное право. Хотел бы я, чтобы он остался и на стыковые матчи? Это ничего глобально не поменяет. Игроки не тянут уровень выступления на чемпионате мира, к сожалению. Последние игры это показали», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). Российский специалист допустил, что может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Лион».

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