Петржела: «Зенит» обязан спокойно обыгрывать «Нижний Новгород»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«У «Зенита» сегодня не будет никаких проблем. Думаю, что питерцы уверенно победят. Матч будет интересным, потому что главный тренер «Нижнего Новгорода» — Александр Кержаков. Он построил довольно крепкую команду, «Нижний» пару раз в этом сезоне отбирал очки у грандов нашего чемпионата. Сегодня «Зенит» обязан спокойно обыгрывать «Нижний Новгород» и начинать подготовку к матчу Лиги чемпионов», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Встреча команд пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

По итогам 14 туров РПЛ «Зенит», набравший 30 очков, лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 очками — на 13-й позиции.

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