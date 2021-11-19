Черевченко возобновил работу с «Химками»

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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук сообщил, что российский специалист Игорь Черевченко возобновил работу на посту главного тренера команды.
Черевченко возобновил работу с «Химками»
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«Да, ситуация действительно очень редкая, но в нашем мире возможно всё! Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА!» — цитирует Кухарчука Sport24.

25 октября тренер был отправлен в отставку, однако 18 ноября появилась информация, что Черевченко вернётся к работе в должности.

После 14 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит «Химки».

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