Ракицкий: «Спартак» нам не конкурент

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением, кто является конкурентом команды в споре за золото чемпионата России.

«Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул? Вы видели таблицу? Там все конкуренты! Со всеми надо играть и зарабатывать по три очка. Пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент. Обыграть «Спартак» так крупно (7:1) — это достойно, на всю жизнь запомнится», — цитирует Ракицкого «Спорт-Экспресс».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 30 очков, лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 19 очками — на девятой позиции.

Ранее Кавазашвили заявил, что «Краснодар» должен спокойно дома обыгрывать «Спартак».