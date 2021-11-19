Ракицкий: «Спартак» нам не конкурент

Короткая ссылка
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением, кто является конкурентом команды в споре за золото чемпионата России.
Ракицкий: «Спартак» нам не конкурент
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул? Вы видели таблицу? Там все конкуренты! Со всеми надо играть и зарабатывать по три очка. Пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент. Обыграть «Спартак» так крупно (7:1) — это достойно, на всю жизнь запомнится», — цитирует Ракицкого «Спорт-Экспресс».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 30 очков, лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 19 очками — на девятой позиции.

Ранее Кавазашвили заявил, что «Краснодар» должен спокойно дома обыгрывать «Спартак». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить