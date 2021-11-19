Кавазашвили: «Краснодар» должен спокойно дома обыгрывать «Спартак»

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

«Краснодар» должен спокойно дома обыгрывать красно-белых — не стоя, не пешком, но обыграть. «Спартаку» предстоит очень сложное психологическое испытание. Интересно будет посмотреть, как игроки сборной после провала будут играть за клуб. В нашем футболе стоит большой и жирный вопрос. Никто не знает, что делать с нашим футболом», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Краснодар» в настоящий момент находится на подъёме, тем более будет играть при родной трибуне.

Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».

Ранее сообщалось, что в Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста.