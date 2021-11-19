В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста
- AP
По сообщению Marca, полиция застрелила 17-летнего футболиста клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса.
По информации источника, правоохранительные органы открыли огонь по машине, в которой ехал юный футболист вместе с друзьями. Согласно отчёту полиции, автомобиль с парнями протаранил патрульную машину на перекрёстке.
«Барракас Сентраль» не поддерживает данную версию. В команде объявлен траур.
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