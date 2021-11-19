В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста

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В Аргентине произошёл инцидент, который вызвал резонанс футбольной общественности.
В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста
  • AP

По сообщению Marca, полиция застрелила 17-летнего футболиста клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса.

По информации источника, правоохранительные органы открыли огонь по машине, в которой ехал юный футболист вместе с друзьями. Согласно отчёту полиции, автомобиль с парнями протаранил патрульную машину на перекрёстке.

«Барракас Сентраль» не поддерживает данную версию. В команде объявлен траур.

Ранее Кержаков заявил, что главное с психологической точки зрения — не уступить «Зениту» до игры.

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