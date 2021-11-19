Кержаков: главное с психологической точки зрения — не уступить «Зениту» до игры

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Кержаков: главное с психологической точки зрения — не уступить «Зениту» до игры
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«Для нас нет в РПЛ ни одного неудобного соперника. «Зенит» — в том числе. В «Зените» собраны очень хорошие футболисты. Матч с «Зенитом» — игра против чемпиона последних трёх сезонов. Главное с психологической точки зрения — не уступить «Зениту» до игры», — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».

Встреча между командами пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

По итогам 14 туров РПЛ «Зенит», набравший 30 очков, лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 очками — на 13-й позиции.

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