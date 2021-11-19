Орлов — о Карпине: когда тренер растерялся, то это уже не тренер

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

«Карпин говорил искренне, что не знает, останется ли в команде до стыков. Но сейчас одни: «Валера, оставайся». Началось это в интернете. Вы же видите, что там происходит. Надо быть уверенным в себе. Тренер должен знать, что делать. А когда тренер растерялся, то это уже не тренер», — сказал комментатор в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Он считает, что у настоящего тренера должна быть чёткая позиция по поводу будущего сборной России.

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). Российский специалист допустил, что может покинуть команду.

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