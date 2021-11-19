Отец Черышева рассказал о будущем футболиста в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о будущем своего сына в испанском клубе.

«Никто ни с кем ещё не разговаривал, контракт пока не обсуждался. Это я точно знаю. «Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, всё начнётся ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице», — цитирует Черышева — старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черышев восстанавливается после травмы. Он получил повреждение в игре четвёртого тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:1).

В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах своей команды, в которых сделал две результативные передачи.

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