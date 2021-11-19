Олич: мне пришлось воевать с Бабаевым в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о своём назначении в армейский клуб.

«В ЦСКА меня лично хотел видеть Орешкин, потому что он обо мне помнил. Но с первого дня меня никто не поддерживал в руководстве. Я пришёл в очень сложной ситуации — в команде было много травм, из-за чего на важные игры у меня оставалось 13 игроков и два вратаря», — цитирует Олича «Чемпионат».

Он также рассказал, что хотел провести хорошие сборы, собрать свой тренерский штаб и сделать единую команду в ЦСКА.

«Но вместо этого мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Всё смешали — и результаты, и отъезд в сборную Хорватии, чтобы показать: я тот человек, который совсем не думает о ЦСКА. Им хотелось поставить своих людей, а тут я», — добавил Олич.

Ранее Олич рассказал, что ему не разрешали набирать свой штаб в ЦСКА.