Олич рассказал о том, что ему не разрешали набирать свой штаб в ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о конфликте с генеральным директором армейского клуба Романом Бабаевым.

«Мне не позволили пригласить в свой штаб Рахимича. Сказал о нём руководству в первый же день. Я хотел его пригласить и как только пришёл в клуб, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в клубе много людей, поэтому взять его нельзя, что Рахимич ничем не сможет мне помочь», — цитирует Олича «Чемпионат».

Он также рассказал, что ему не разрешали приглашать опытных специалистов из Германии и Хорватии.

«Это одна из самых главных причин, почему я не чувствовал поддержку. Причём я не чувствовал её не только от Бабаева. Возьмем пример Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял — они люди Гончаренко», — добавил Олич.

Он добавил, что они дождались свои выплаты и только потом покинули клуб. Олич считает, что так поступать неправильно.

Напомним, что хорватский специалист возглавил ЦСКА в марте 2021 года, а в июне уже покинул команду. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России.

Ранее адвокат кузена Промеса подтвердил, что футболиста хотят посадить в тюрьму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить