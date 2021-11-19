Капризов провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил личный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Даллас Старз».

Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 7:2 в пользу «Миннесоты».

Кирилл Капризов отметился в матче забитой шайбой и тремя результативными передачами. Таким образом, он провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ. Он впервые набрал четыре очка.

В нынешнем сезоне лиги Капризов заработал 15 очков (4 + 11) в 16 матчах.

Ранее сообщалось, что четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас».