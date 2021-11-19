Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»
Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.
Российский форвард победителей Кирилл Капризов отметился в матче забитой шайбой и тремя результативными передачами.
В составе «Далласа» российский нападающий Денис Гурьянов сделал результативную передачу, а форвард Александр Радулов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Ранее сообщалось, что Капризов был переведён в третье звено «Миннесоты».