Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Даллас Старз».

Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Российский форвард победителей Кирилл Капризов отметился в матче забитой шайбой и тремя результативными передачами.

В составе «Далласа» российский нападающий Денис Гурьянов сделал результативную передачу, а форвард Александр Радулов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Ранее сообщалось, что Капризов был переведён в третье звено «Миннесоты».