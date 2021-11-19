Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Даллас Старз».

Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Российский форвард победителей Кирилл Капризов отметился в матче забитой шайбой и тремя результативными передачами.

В составе «Далласа» российский нападающий Денис Гурьянов сделал результативную передачу, а форвард Александр Радулов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Ранее сообщалось, что Капризов был переведён в третье звено «Миннесоты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить