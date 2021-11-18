Капризов переведён в третье звено «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов переведён в третье звено команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

Как сообщает журналистка Джесси Пирс в Twitter, в первом звене выйдут форварды Джордан Гринвей, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо. Капризов же выйдет в третьем с Виктором Раском и Фредериком Годро.

В нынешнем сезоне Капризов провёл 15 матчей в НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

Ранее Капризов высказался о своих соотечественниках Александре Овечкине и Евгении Кузнецове из «Вашингтон Кэпиталз».