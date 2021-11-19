В Госдуме планируют принять законопроект о Fan ID до Нового года

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о законопроекте по введению электронного паспорта болельщика (Fan ID).
В Госдуме планируют принять законопроект о Fan ID до Нового года
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Сейчас свои поправки должно внести Министерство спорта. Мы внесли наши пожелания: мы должны услышать болельщиков, надо отстаивать их права. Есть опасения, которые мы довели до коллег из правительства», — цитирует Свищёва «РБ-Спорт».

По его мнению, нельзя оставаться без болельщиков на трибунах, поэтому нужно подготовить компромиссный законопроект, который и будет выноситься на обсуждение комитета. Парламентарий отметил, что Минспорт должен внести поправки в течение двух недель.

«Мы планируем принять этот законопроект до Нового года. Хотели бы успеть. В январе будет действовать? Потом будет на подписи у президента. Затем — да, начнёт действовать», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» раскритиковал введение Fan ID.

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