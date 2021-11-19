Васильев подверг критике тренера Шашилова за состав женской сборной России по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о составе женской сборной России по биатлону на первые два этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Васильев подверг критике тренера Шашилова за состав женской сборной России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Меня не устраивает состав Шашилова, по понятным причинам — Ирина Казакевич. Она талантливая девочка, но ей не занимаются в плане стрелковой подготовки. Она не попадает в эту команду по спортивным причинам, даже на Кубок IBU. Шашилов себя добровольно закапывает, глубоко и надолго», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

По его мнению, в России появилось достаточно неплохих биатлонисток, но Казакевич отправилась на КМ вместо них по непонятным для него причинам. Эксперт также добавил, что скептически относится ко всей главной женской команде, так как в ней не демонстрируют хороших скоростей и стрельбу.

«Первые этапы всегда нервозные, они покажут общий фон подготовительного периода. Я скорее скептик, чем оптимист», — добавил Васильев.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил состав женской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира.

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