Драчёв оценил состав женской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о составе женской сборной России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22.
Драчёв оценил состав женской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира
  • РИА Новости

«Что касается Казакевич, то она очень талантливая девочка. Просто не может себя проявить, жду, когда она выстрелит. Редкостный талант, который не может раскрыться. Ждём, когда Казакевич себя откроет, в этом плане Шашилова полностью поддерживаю. Это видение и чуйка тренера. Кайшева, Миронова и Куклина в том году проявили бойцовский характер. Сейчас зашла Васнецова: много к ней вопросов было по здоровью. Из того, что есть, пятый и шестой номер — не так важно. Можно рассматривать и Горееву, и Шевченко. Чем раньше они приедут, тем легче будет выступать на крупных соревнованиях», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Напомним, что в состав женской сборной России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22 попали Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Олимпийский сезон стартует 27 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ранее Маматов заявил, что тренерам сборной России нужно больше доверять молодым биатлонистам.

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