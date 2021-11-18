«Зенит» интересуется 19-летним аргентинским футболистом Фариасом
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«Фиорентина» проявляет конкретный интерес, у меня есть прямая линия с ними. Я хочу, чтобы Факундо остался в «Колоне» и сыграл на Кубке Либертадорес, но я не знаю, удастся ли президенту его удержать. Есть ещё «Зенит», — цитирует Сендоа Calciomercato.
В нынешнем сезоне 19-летний Фариас провёл 31 матч за «Колон», забил пять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» общался с «Аталантой» по поводу Алексея Миранчука и Сердара Азмуна.