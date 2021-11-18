«Салават Юлаев» нанёс «Витязю» четвёртое поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Подольске и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе башкирского коллектива отличились Николай Кулёмин, Григорий Панин, Динар Хафизуллин и Теэму Хартикайнен. У хозяев шайбы забрасывали Миро Аалтонен и Ильдар Шиксатдаров.
Для подмосковного клуба это поражение стало четвёртым подряд.
«Салават» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» же находится на последней строчке на Западе.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ.