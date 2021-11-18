«Салават Юлаев» нанёс «Витязю» четвёртое поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Подольске и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе башкирского коллектива отличились Николай Кулёмин, Григорий Панин, Динар Хафизуллин и Теэму Хартикайнен. У хозяев шайбы забрасывали Миро Аалтонен и Ильдар Шиксатдаров.

Для подмосковного клуба это поражение стало четвёртым подряд.

«Салават» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» же находится на последней строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ.