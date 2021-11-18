«Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ

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Казанский «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ
  • © ak-bars.ru

Встреча состоялась в Риге и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе коллектива из Татарстана отличились Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. Хозяева ответили только голом Мэтта Лорито.

Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала третьей подряд.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Латвийская команда же находится на 10-й строчке в Западной. 

Ранее сообщалось, что форвард Вадим Шипачёв стал лучшим снайпером в истории московского «Динамо» в КХЛ.

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