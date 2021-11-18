«Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ
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Встреча состоялась в Риге и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе коллектива из Татарстана отличились Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. Хозяева ответили только голом Мэтта Лорито.
Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала третьей подряд.
«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Латвийская команда же находится на 10-й строчке в Западной.
Ранее сообщалось, что форвард Вадим Шипачёв стал лучшим снайпером в истории московского «Динамо» в КХЛ.