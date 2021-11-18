Гендиректор ФФККР — о словах Глейхенгауза про Акатьеву: зря он так сказал

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал слова хореографа Даниила Глейхенгауза об участии Софьи Акатьевой и Аделии Петросян на чемпионате России.
Гендиректор ФФККР — о словах Глейхенгауза про Акатьеву: зря он так сказал
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Зря он так сказал. Потому что она не имеет права по возрасту в нём участвовать. В первенстве России она будет участвовать, в чемпионате не может. Никаких исключений нет», — цитирует Когана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат России среди взрослых пройдёт с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам соревнований определятся участники на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Бутырская заявила, что российские фигуристки будут бороться за весь пьедестал почёта на Гран-при во Франции.

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