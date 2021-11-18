Бутырская: российские фигуристки будут бороться за весь пьедестал почёта на Гран-при во Франции

Короткая ссылка
Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила шансы российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.
Бутырская: российские фигуристки будут бороться за весь пьедестал почёта на Гран-при во Франции
  • AP

«Нельзя говорить, что у Щербаковой нет соперниц на Гран-при во Франции. Лёд бывает скользким, скажем так, нельзя расслабляться. Достаточно хорошая компания российских девочек туда едет. Будут бороться за весь пьедестал почёта», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Она добавила, что Анна — боец, ей будет морально легче выиграть этот этап Гран-при.

«Нельзя забывать, что у Косторной есть тройной аксель, скорее будет делать его в короткой программе. Это огромный плюс. Состав Гран-при хороший: и японцы, и американцы», — добавила Бутырская.

19 ноября стартует пятый этап серии Гран-при в Гренобле (Франция). В женском одиночном катании сборную России представят чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алёна Косторная и Ксения Синицына.

Ранее сообщалось, что Ханю примет участие в ОИ-2022 даже в случае пропуска чемпионата Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить