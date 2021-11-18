Бутырская: российские фигуристки будут бороться за весь пьедестал почёта на Гран-при во Франции

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила шансы российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

«Нельзя говорить, что у Щербаковой нет соперниц на Гран-при во Франции. Лёд бывает скользким, скажем так, нельзя расслабляться. Достаточно хорошая компания российских девочек туда едет. Будут бороться за весь пьедестал почёта», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Она добавила, что Анна — боец, ей будет морально легче выиграть этот этап Гран-при.

«Нельзя забывать, что у Косторной есть тройной аксель, скорее будет делать его в короткой программе. Это огромный плюс. Состав Гран-при хороший: и японцы, и американцы», — добавила Бутырская.

19 ноября стартует пятый этап серии Гран-при в Гренобле (Франция). В женском одиночном катании сборную России представят чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алёна Косторная и Ксения Синицына.

Ранее сообщалось, что Ханю примет участие в ОИ-2022 даже в случае пропуска чемпионата Японии.