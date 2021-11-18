Ханю примет участие в ОИ-2022 даже в случае пропуска чемпионата Японии

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю будет включён в состав сборной Японии даже в случае пропуска чемпионата страны.

«Он в любом случае останется в поле зрения сборной. У нас есть пример четырёхлетней давности, и я верю, что если он будет усердно тренироваться, то наберёт конкурентоспособную форму», — цитирует директора по развитию Федерации фигурного катания Японии Йосуке Такеучи The Japan Times.

В настоящий момент Ханю восстанавливается после травмы. Он пропустил домашний этап Гран-при в Японии, а также не приедет в Сочи. Таким образом, японец не примет участия в финале Гран-при.

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