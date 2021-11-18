Уткин: Зобнину не обязательно сокращать расходы нефтяной компании, можно заняться благотворительностью

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин обратился к руководству клуба с просьбой уменьшить ему зарплату.

«Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно. Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно заняться благотворительностью самому», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он призвал Зобнина перечислить средства на спасение двух мальчиков со спинальной мышечной атрофией. Уткин отметил, что футболист должен показывать пример, занимаясь благотворительностью.

По сообщению бывшего пресс-атташе сборной России, Зобнин обратился к руководству красно-белых с просьбой уменьшить ему зарплату в связи с тем, что он получает слишком большой оклад.

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