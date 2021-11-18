Сёмин рассказал о характере Карпина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин рассказал об отношениях с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Мы давно в очень хороших отношениях. Он ещё был футболистом, а я — помощником Садырина. Он был очень хорошим игроком, очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры. Во всём он имел своё мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание. Он имел своё мнение, чтобы полностью себя реализовать», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Он также добавил, что Карпин лучше тренера знал, что ему нужно, настаивал на своём. Сёмин считает, что такое взаимодействие между футболистом и тренером вполне допустимо, это «импровизация».

Напомним, что Сёмин заменил Карпина на посту главного тренера «Ростова», когда тот покинул клуб ради работы в сборной России.

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