Уткин — о смерти Ковбы: прививайтесь

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал смерть от коронавируса экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.

«Очень жаль Дениса Ковбу. «Крылья Советов», за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости. Уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь…» — написал Уткин в своём Twitter.

42-летний Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также в сезоне-2010/11. В 2004-м белорусский полузащитник вместе с самарским клубом стал бронзовым призёром чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» помогут с похоронами Ковбы и почтут память экс-футболиста перед следующим матчем.