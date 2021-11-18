Футболист «Зенита» Колдунов рассказал о неудачном опыте игры на ставках

Воспитанник «Зенита» Никита Колдунов, ныне выступающий за вторую команду клуба, рассказал о своём опыте игры на ставках.

«В выходной мне звонит агент и говорит, что нужно срочно ехать в Москву к РФС. Я не понимал, что происходит. Он объяснил ситуацию, сказал, что дело в ставках. К тому моменту я уже давно этим не занимался. Во всяком случае, за всё время в Сочи такого точно ни разу не было. В РФС мне сказали, что в 2016 или 2017 году на мой паспорт была сделана ставка. Да, по юношеству я баловался этим, и потому вполне могло быть. Больше за мной эксцессов не замечалось. Руководство предупредило, что если это повторится, то меня дисквалифицируют. Сейчас же просто вынесли предупреждение. Я играл тогда в молодёжке «Зенита». Но ставки даже не были связаны с футболом. Я заряжал на теннис вроде. Потом удивился, что в конце договора есть пункт, что нельзя вообще ставить — на любой вид спорта. Меня оштрафовали и вычли что-то из премиальных. Полноценного разговора ни с тренером, ни с агентом не было. Я объяснил ситуацию, и все всё поняли. На этом мы продолжили работать дальше», — цитирует Колдунова «Спорт день за днём».

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