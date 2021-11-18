Футболист «Зенита» Колдунов рассказал о неудачном опыте игры на ставках

Короткая ссылка
Воспитанник «Зенита» Никита Колдунов, ныне выступающий за вторую команду клуба, рассказал о своём опыте игры на ставках.
Футболист «Зенита» Колдунов рассказал о неудачном опыте игры на ставках
  • © premierliga.ru

«В выходной мне звонит агент и говорит, что нужно срочно ехать в Москву к РФС. Я не понимал, что происходит. Он объяснил ситуацию, сказал, что дело в ставках. К тому моменту я уже давно этим не занимался. Во всяком случае, за всё время в Сочи такого точно ни разу не было. В РФС мне сказали, что в 2016 или 2017 году на мой паспорт была сделана ставка. Да, по юношеству я баловался этим, и потому вполне могло быть. Больше за мной эксцессов не замечалось. Руководство предупредило, что если это повторится, то меня дисквалифицируют. Сейчас же просто вынесли предупреждение. Я играл тогда в молодёжке «Зенита». Но ставки даже не были связаны с футболом. Я заряжал на теннис вроде. Потом удивился, что в конце договора есть пункт, что нельзя вообще ставить — на любой вид спорта. Меня оштрафовали и вычли что-то из премиальных. Полноценного разговора ни с тренером, ни с агентом не было. Я объяснил ситуацию, и все всё поняли. На этом мы продолжили работать дальше», — цитирует Колдунова «Спорт день за днём».

Ранее в «Лионе» сообщили, что постараются приобрести Азмуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить