В «Лионе» сообщили, что постараются приобрести Азмуна

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Спортивный директор футбольного клуба «Лион» Жуниньо высказался о возможном трансфере нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.
В «Лионе» сообщили, что постараются приобрести Азмуна
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/Keystone Press Agency

«Азмун нам очень нравится — и мне, и нашему тренеру Петеру Босу. Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом. Мы не знаем, удастся ли нам его подписать. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать», — цитирует Жуниньо RMC Sport.

Действующий контракт 26-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 17 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол Азмуна помог Ирану разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022.

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