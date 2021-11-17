В «Лионе» сообщили, что постараются приобрести Азмуна

Спортивный директор футбольного клуба «Лион» Жуниньо высказался о возможном трансфере нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

«Азмун нам очень нравится — и мне, и нашему тренеру Петеру Босу. Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом. Мы не знаем, удастся ли нам его подписать. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать», — цитирует Жуниньо RMC Sport.

Действующий контракт 26-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 17 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол Азмуна помог Ирану разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022.