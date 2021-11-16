Гол Азмуна помог Ирану разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022

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Сборная Ирана нанесла разгромное поражение команде Сирии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Гол Азмуна помог Ирану разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022
  • © AP Photo/Vahid Salemi

Игра шестого тура группы А, которая прошла в Аммане (Иордания), завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Драгана Скочича.

Мячи забили форвард «Зенита» Сердар Азмун (33-я минута), Эхсан Хажсафи (42-я) и Али Голизадех (89-я).

Иран (16 очков) лидирует в группе. «Принцы Персии» являются главными фаворитами на попадание в финальную стадию ЧМ-2022. На втором месте идёт Южная Корея (14).

Ранее инсайдер Нобель Арустамян заявил, что ближе всех к подписанию Азмуна итальянская «Аталанта».

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