Гол Азмуна помог Ирану разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022

Сборная Ирана нанесла разгромное поражение команде Сирии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Игра шестого тура группы А, которая прошла в Аммане (Иордания), завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Драгана Скочича.

Мячи забили форвард «Зенита» Сердар Азмун (33-я минута), Эхсан Хажсафи (42-я) и Али Голизадех (89-я).

Иран (16 очков) лидирует в группе. «Принцы Персии» являются главными фаворитами на попадание в финальную стадию ЧМ-2022. На втором месте идёт Южная Корея (14).

Ранее инсайдер Нобель Арустамян заявил, что ближе всех к подписанию Азмуна итальянская «Аталанта».