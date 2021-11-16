Гол Азмуна помог Ирану разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022
- © AP Photo/Vahid Salemi
Игра шестого тура группы А, которая прошла в Аммане (Иордания), завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Драгана Скочича.
Мячи забили форвард «Зенита» Сердар Азмун (33-я минута), Эхсан Хажсафи (42-я) и Али Голизадех (89-я).
Иран (16 очков) лидирует в группе. «Принцы Персии» являются главными фаворитами на попадание в финальную стадию ЧМ-2022. На втором месте идёт Южная Корея (14).
Ранее инсайдер Нобель Арустамян заявил, что ближе всех к подписанию Азмуна итальянская «Аталанта».