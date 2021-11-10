Арустамян назвал клуб, который ближе всех к подписанию Азмуна

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Журналист и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что ближе всех к подписанию нападающего «Зенита» Сердара Азмуна итальянская «Аталанта».
Арустамян назвал клуб, который ближе всех к подписанию Азмуна
  • РИА Новости

«Одна из главных интриг РПЛ — где продолжит свою карьеру Сердар Азмун, контракт которого заканчивается следующим летом. «Зенит» по ходу сезона делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу. Кажется, в Санкт-Петербурге с этим уже смирились. На днях главное французское издание L'Équipe писало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион», однако, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас «Аталанта». Два скаута клуба даже специально прилетали в Санкт-Петербург на матч с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату. В любом случае переход Азмуна в Бергамо — вопрос пока открытый. Чтобы он состоялся, должно совпасть сразу несколько факторов», — заявил Арустамян на своем YouTube-канале.

26-летний Азмун в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в РПЛ, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Также на его счету один гол в четырёх матчах Лиги чемпионов.

Ранее в «Аталанте» заявили, что верят в Алексея Миранчука.

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