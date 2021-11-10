В «Аталанте» заявили, что верят в Миранчука

Короткая ссылка
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что итальянский клуб рассчитывает на российского полузащитника Алексея Миранчука.
В «Аталанте» заявили, что верят в Миранчука
  • globallookpress.com

«Миранчука связывали с другими клубами Серии А, однако мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого футболиста, который обладает важными качествами. Его время скоро придёт. Мы в этом уверены, потому что он серьёзный профессионал и важный игрок», — цитирует Сартори Itasportpress.it.

В сезоне-2021/22 26-летний россиянин принял участие в восьми матчах, отметившись одной голевой передачей.

Ранее в «Аталанте» опровергли новости о возможном уходе Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить