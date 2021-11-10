В «Аталанте» заявили, что верят в Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что итальянский клуб рассчитывает на российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчука связывали с другими клубами Серии А, однако мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого футболиста, который обладает важными качествами. Его время скоро придёт. Мы в этом уверены, потому что он серьёзный профессионал и важный игрок», — цитирует Сартори Itasportpress.it.

В сезоне-2021/22 26-летний россиянин принял участие в восьми матчах, отметившись одной голевой передачей.

Ранее в «Аталанте» опровергли новости о возможном уходе Миранчука.