Психолог назвал слова Карпина об уходе из сборной желанием уйти от ответственности

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Спортивный психолог Вадим Гущин выразил мнение о словах главного тренреа сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.
Психолог назвал слова Карпина об уходе из сборной желанием уйти от ответственности
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«На самом деле Карпин хотел сказать: «Я не хочу принимать решение, пускай меня попросят». Своим поведением он хотел добиться единственной цели — чтобы вся страна умоляла его остаться. А потом сказал бы: «Ну вы понимаете, я ведь не хотел, но вы же меня попросили». Затем он снова начал философствовать, пытаясь уйти от конкретного ответа: «Может, я сделаю так, а может быть, иначе». Голова в этот момент двигалась вправо-влево, руки — вперёд-назад. Воды попил, потому что нервничал. Эта попытка уйти от конкретного ответа нужна, чтобы ему дали прямую рекомендацию — работай со сборной. Карпину важно уйти от ответственности: он согласен как уйти, так и остаться, главное, чтобы решили за него. Это классический «плакатер» — человек, который хочет, чтобы за него всё сделали. Конечно же, он больше хочет, чтобы все пали на колени, умоляя его остаться. Но его почти так же устроит и увольнение — в этом случае он скажет: «Я мог, был такой-то результат, но меня уволили». И снова будет в дамках», — цитирует психолога «Чемпионат».

Сборная России под руководством Карпина заняла второе место в отборочной группе Н, выйдя в стыковые матчи. При этом специалист не исключил, что может покинуть должность в ближайшее время.

Ранее Кавазашвили высказался о возможном уходе Карпина.

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